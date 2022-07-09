اخبار دوليه – توافق‭ ‬أمريكي‭ ‬صيني‭ ‬لتحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية،‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬أن‭ ‬وزيري‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬ونظيره‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬توصلا‭ ‬إلى‭ ‬“توافق”‭ ‬بشأن‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات،‭ ‬خلال‭ ‬محادثات‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسعى‭ ‬القوتان‭ ‬لخفض‭ ‬التوتر‭ ‬بينهما‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬بشأن‭ ‬اللقاء‭ ‬“توصل‭ ‬الجانبان‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬المعاملة‭ ‬بالمثل‭ ‬والمنفعة‭ ‬المتبادلة،‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬بشأن‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاورات‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬الصينية‭ ‬الأميركية‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النتائج”‭.‬

وسبق‭ ‬لوانغ‭ ‬يي،‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬بلينكن،‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بالي‭ ‬الإندونيسية‭ ‬يوم‭ ‬السبت،‭ ‬أن‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬“العمل‭ ‬معا”‭ ‬لمحاولة‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬بينهما‭.‬

وأضاف‭ ‬وانغ‭ ‬أن‭ ‬“الصين‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬دولتان‭ ‬رئيسيتان‭ ‬لذلك‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تحافظا‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬علاقات‭ ‬طبيعية”‭ ‬بينهما‭.‬

وتابع‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬قائلا‭: ‬“يجب‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬معا‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬التقدّم‭ ‬على‭ ‬المسار‭ ‬الصحيح”،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرته‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعرب‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬الصيني‭ ‬وانغ‭ ‬يي‭ ‬“بنّاءة”‭.‬

وقال‭ ‬بلينكن‭: ‬“لا‭ ‬يوجد‭ ‬بديل‭ ‬عن‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬المباشرة‭. ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬معقدة‭ ‬ومهمة‭ ‬مثل‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والصين،‭ ‬هناك‭ ‬أشياء‭ ‬كثيرة‭ ‬يجب‭ ‬مناقشتها”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“نتطلع‭ ‬إلى‭ ‬حوار‭ ‬مثمر‭ ‬وبنّاء”‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬المسؤولين‭ ‬بعد‭ ‬حضور‭ ‬اجتماع‭ ‬لـمجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬بالي‭ ‬الإندونيسية،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬مباشر‭ ‬بين‭ ‬الوزيرين‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

ويقود‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬جهود‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬الصين‭ ‬بسبب‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬أميركيون‭ ‬إن‭ ‬اجتماع‭ ‬بلينكن‭ ‬ووانغ‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬العلاقات‭ ‬الأميركية‭ ‬الصعبة‭ ‬مع‭ ‬بكين‭ ‬ومنعها‭ ‬من‭ ‬الانحراف‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬قصد‭ ‬إلى‭ ‬الصراع‭.‬

وصرّح‭ ‬بلينكن‭ ‬أنه‭ ‬دعا‭ ‬الصين‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬“العدوان”‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬اجتماعه‭ ‬مع‭ ‬وانغ،‭ ‬مضيفا‭: ‬“إنها‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬نحتاج‭ ‬فيها‭ ‬جميعا‭ ‬إلى‭ ‬النهوض‭ ‬كما‭ ‬فعلت‭ ‬دول‭ ‬مجموعة‭ ‬العشرين‭ ‬الواحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬لإدانة‭ ‬العدوان‭ ‬والمطالبة،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أمور‭ ‬أخرى،‭ ‬بأن‭ ‬تسمح‭ ‬روسيا‭ ‬بالوصول‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭ ‬العالق‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا”‭.‬

وأوضح‭ ‬المسؤول‭ ‬الأميركي‭ ‬أنه‭ ‬“عبّر‭ ‬عن‭ ‬مخاوف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬العميقة‭ ‬إزاء‭ ‬تصاعد‭ ‬اللهجة‭ ‬المستفزة‭ ‬لبكين‭ ‬وأنشطتها‭ ‬تجاه‭ ‬تايوان،‭ ‬والأهمية‭ ‬الكبيرة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬السلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬مضيق‭ ‬تايوان”‭.‬