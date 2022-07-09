“الغذاء والدواء” توجه نصائح مهمة قبل طهي اللحوم

محمد بن مسعود - الدمام - أوصت الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعدد من الخطوات لضمان سلامة اللحوم أثناء الطهي وبعده.
وأكدت أنه من المهم مراقبة الطعام أثناء الطهي بشكل مستمر، والتأكد من استهلاك اللحوم المطبوخة خلال ساعتين من طبخها، والتأكد أيضًا من نظافة الأواني أثناء التقديم.
وشددت على ضرورة استخدام مقياس درجة الحرارة للتأكد من تمام نضح اللحوم، حيث يتم غرسه وسط قطعة اللحم لثوانٍ، مشيرة إلى أن درجة حرارة نضجها 63 درجة مئوية أو أكثر.
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