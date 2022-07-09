وزير النقل والخدمات اللوجستية يزور غرفة العمليات الأمنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس زار معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر ، مركز العمليات الأمنية بالمشاعر المقدسة . واطلع الجاسر خلال الزيارة على أحدث التقنيات والأدوات المستخدمة في خدمة ضيوف الرحمن، والتقى بعدد من قيادات أمن الحج والعمرة . رافق وزير النقل خلال الزيارة معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح الرميح؛ ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر الدلامي . أخبار قد تهمك

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