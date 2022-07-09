الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة الرشيدة بحلول عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، وللمسلمين جميعاً بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

سائلاً الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد عليهما هذا العيد في خير حال، وأن يجزيهما خير الجزاء على رعايتهما وعنايتهما بحجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله عليه الصلاة والسلام.