وزير الاتصالات يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ودعا معاليه الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة المسلمين وضيوف الرحمن، وأن يتقبل من حجاج بيت الله حجهم، وأن يعيد هذه الأيام المباركة والوطن في أمن وأمان وازدهار دائم.