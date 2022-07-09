اخبار دوليه – ‮«‬أول‭ ‬دفعة‮» ‬‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬تصل‭ ‬بريطانيا‭ ‬لتلقي‭ ‬التدريب

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية،‭ ‬السبت،‭ ‬وصول‭ ‬أول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الجنود‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لتلقي‭ ‬التدريب،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬دعم‭ ‬لندن‭ ‬لكييف‭ ‬منذ‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطاني،‭ ‬بن‭ ‬والاس،‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬“هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬التدريبي‭ ‬الجديد‭ ‬والطموح،‭ ‬هو‭ ‬المرحلة‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬للتصدي‭ ‬للعدوان‭ ‬الروسي”،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬“فرانس‭ ‬برس”‭.‬

وأضاف‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الذي‭ ‬حضر‭ ‬التدريبات‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭: ‬“بفضل‭ ‬خبرة‭ ‬الجيش‭ ‬البريطاني،‭ ‬سنساعد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬قواتها‭ ‬وتكثيف‭ ‬مقاومتها،‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬سيادة‭ ‬البلاد‭ ‬وحقها‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬مستقبلها”‭.‬

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ووفقا‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع،‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬حشد‭ ‬1050‭ ‬جنديا‭ ‬بريطانيا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج،‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬وجنوب‭ ‬غربي‭ ‬وجنوب‭ ‬شرقي‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭.‬

وستستغرق‭ ‬كل‭ ‬دورة‭ ‬أسابيع‭ ‬و”ستزود‭ ‬المجندين‭ ‬المتطوعين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬المحدودة‭ ‬أو‭ ‬المعدومة،‭ ‬بالمهارات‭ ‬اللازمة‭ ‬ليكونوا‭ ‬فعالين‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة”،‭ ‬حسب‭ ‬بيان‭ ‬لوزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬البريطانية‭.‬

ويشمل‭ ‬التدريب‭ ‬استخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬والتقنيات‭ ‬الميدانية‭ ‬والدوريات‭ ‬وقانون‭ ‬النزاعات‭ ‬المسلحة‭.‬