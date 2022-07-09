محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، وصول أول مجموعة من الجنود الأوكرانيين إلى المملكة المتحدة لتلقي التدريب، في إطار دعم لندن لكييف منذ العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في بيان: “هذا البرنامج التدريبي الجديد والطموح، هو المرحلة التالية من دعم المملكة المتحدة للقوات المسلحة الأوكرانية في حربها للتصدي للعدوان الروسي”، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
وأضاف وزير الدفاع الذي حضر التدريبات هذا الأسبوع: “بفضل خبرة الجيش البريطاني، سنساعد أوكرانيا على إعادة بناء قواتها وتكثيف مقاومتها، للدفاع عن سيادة البلاد وحقها في تقرير مستقبلها”.
أزمة أوكرانيا.. ماذا بعد استقالة جونسون؟
ووفقا لوزارة الدفاع، فقد تم حشد 1050 جنديا بريطانيا في هذا البرنامج، الذي ينظم في مواقع عسكرية شمال غربي وجنوب غربي وجنوب شرقي المملكة المتحدة.
وستستغرق كل دورة أسابيع و”ستزود المجندين المتطوعين أصحاب الخبرة المحدودة أو المعدومة، بالمهارات اللازمة ليكونوا فعالين في القتال على خط الجبهة”، حسب بيان لوزارة الدفاع البريطانية.
ويشمل التدريب استخدام الأسلحة والإسعافات الأولية والتقنيات الميدانية والدوريات وقانون النزاعات المسلحة.
قد يهمك أيضاً :-
- الشيخ الخثلان يوضح الصيغة المشروعة عند ذبح الأضحية
- بالفيديو.. مقطع نادر يوثق استقبال الملك المؤسس للمهنئين بعيد الأضحى
- تعرّف على عقوبة إعطاء سيارة لشخص عمره أقل من 18 عاماَ ولا يحمل رخصة قيادة
- سمو أمين الرياض يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- «مكافحة التبغ» توجه رسالة للحجاج بتجنب التدخين في المشاعر المقدسة
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – «أول دفعة» من الجنود الأوكرانيين تصل بريطانيا لتلقي التدريب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.