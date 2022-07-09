بالفيديو.. مقطع نادر يوثق استقبال الملك المؤسس للمهنئين بعيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - نشر حساب الملك عبدالعزيز، على تويتر، لقطات نادرة لاستقبال الملك عبدالعزيز لوفود المُهنئين بـ عيد الأضحى المبارك.

وأظهرت اللقطات، وفود المهنئين وهي تقدم التهنئة للملك المؤسس عام 1357 هـ – 1938 م، أي قبل 84 عامًا.

كانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولت فيديو لكلمة الملك عبدالعزيز (رحمه الله) في موسم الحج لـ عام 1357هـ قبل 86 عامًا تقريبًا.

وأظهر الفيديو، الذي نشره حساب نوادر من التاريخ على “تويتر”، الملك عبدالعزيز “رحمه الله”، جالسًا وحوله كبار رجال الدولة واقفون يستمعون إلى كلمته، وأشار الحساب إلى أن فيديو الملك تم تلوينه لاحقًا.

وقال الملك المؤسس في كلمته، إن الله شرَّف بيته العتيق، لذلك وجب علينا وعلى المسلمين عامة فى هذا البلد الأمين التناصح والدعوة إلى الله وإعلانها.

وأضاف الملك عبد العزيز في كلمته التاريخية:”إنى في موقفي هذا في بلد الله الحرام أدعو المسلمين عامة إلى التفهم الحقيقي للدعوة المحمدية والتمسك بها”.

وتابع: “إن الرسول جاء بدعوة التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده فى ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، فهو “ليس كمثله شيء وهو السميع البصير””.

واختتم الملك المؤسس كلمته بالقول: “إنهم إذا أتم لهم ذلك وجب عليهم أن يستمسكوا بحبل الله وأن يجتنبوا ما نهى الله عنه، وليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة.. نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته”.