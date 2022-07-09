تعرّف على عقوبة إعطاء سيارة لشخص عمره أقل من 18 عاماَ ولا يحمل رخصة قيادة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح المحامي زياد الشعلان، عقوبة إعطاء سيارة لشخص عمره أقل من 18 عامًا ولا يحمل رخصة.
وقال الشعلان، في مقطع فيديو: “كل شخص يسلم سيارته لآخر، يغرم فيها مالك السيارة بغرامة مالية من 1000 ريال إلى 2000 ريال”.
وأضاف “إذا عمل قائد السيارة الذي لا يحمل رخصة يتحمل مالك السيارة إصلاح سيارة الطرف الثاني”، لافتا: “بإمكان الطرف الثاني أن يرفع دعوى على مالك السيارة مباشرة”.
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