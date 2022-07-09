11250 ساعة عمل لكشافة التعليم لخدمة ضيوف الرحمن

أسهمت كشافة وزارة التعليم ممثلة بمركز بادر الكشفي بخدمة ضيوف الرحمن بـ 11250 ساعة عمل تطوعي في المرحلة الأولى التي انتهت بنهاية يوم عرفة لتنطلق المرحلة الثانية مع عيد الأضحى المبارك.

وبين رئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير أنه بعد نجاح المرحلة الأولى التي انطلقت مع بداية شهر الحج وحتى يوم عرفة وحققت الأهداف المنشودة حسب الخطة التي أعدتها وزارة التعليم والتي شارك في تنفيذها 250 كشاف وفتاة، و22 قائد وقائدة انطلقت اليوم المرحلة الثانية التي تشهد ازدحاماً من الحجاج لأداء طواف الإفاضة والسعي.

وأضاف أن 7 فرق للكشافين وخمس للفتيات تتولى مهامها بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وقوة أمن الحرم المكي الشريف

من جانب آخر أوضحت رئيسة النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة بنات القائدة عبير بن عبيد الغريبي أن الفتيات يعملن على تنظيم مصليات النساء ومنع الصلاة في الممرات لتسهيل حركة الحجاج ويساهمن في أعمال الإرشاد لأماكن الصلاة والسعي.