تخصيص 14 صالة بمطار الملك عبدالعزيز لمغادرة الحجاج

أنهت إدارة مطار الملك عبدالعزيز بجدة جميع استعداداتها لاستقبال الحجيج المغادرين لبلدانهم بعد أن ينهوا مناسك حجهم هذا العام حيث يعود مجمع صالات الحج المكون من 14 صالة سفر للعمل.

ومع مغادرة ضيوف الرحمن يتحول مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي إلى صالات للمغادرة فقط، حيث تسعى إدارة المطار من خلال هذا التنظيم إلى توفير كل التجهيزات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات جدة أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة أنه تم الانتهاء بنجاح من مرحلة استقبال ضيوف الرحمن من خلال تسخير كافة الإمكانات لهم منذ لحظة وصولهم وحتى تفويجهم إلى المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعمل الحج، حيث يشارك في الخطة التشغيلية التي تم اعتمادها من قبل مطارات جدة أكثر من 27 جهة حكومية يعملون لتحقيق هدف واحد وهو توفير الرعاية والأمن للحجاج وتقديم الخدمات لهم وذلك بفضل من الله ثم بفضل ما سخرته القيادة الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ومتابعة واهتمام وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل الذين يشرفون بشكل مباشر على أعمال الحج ويقدمون الدعم اللازم والتوجيهات لتكون رحلة الحاج مريحة وميسرة

وأضاف أبو عباة أن مجمع صالات الحج والعمرة يوفر 14 صالة وتعد أحد أكبر الصالات في العالم لاستقبال الحشود، وتم تجهيزها بشكل كامل لخدمة ضيوف الرحمن، بالإضافة لإنشاء 20 استراحة حديثة مكيفة في المنطقة المفتوحة والتي تستضيف خلال الساعة الواحدة 6000 حاج بعد إنهاء إجراءاتهم من الصالات وقبل مغادرتهم أرض المطار.