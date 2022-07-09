353 حالة إصابة جديدة بكورونا والرياض الأعلى

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 799788 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 475 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 783926 حالة.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9220 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 133 حالة.

ووفق المنصة الإلكترونية لعرض إحصاءات (كوفيد-19)، سجلت الرياض 109 حالات إصابة جديدة، وجدة 55 حالة، والدمام 25 حالة، والهفوف 25 حالة، ومكة المكرمة 19 حالة إصابة جديدة، و18 في المدينة المنورة، و14 في أبها.

وتَصدرت الرياض حالات التعافي الجديدة بواقع 159 حالة، و74 حالة في جدة، و 41 حالة في الدمام، و27 في مكة المكرمة، و22 في الهفوف، و18 حالة في أبها، و14 حالة في المدينة المنورة، و14 في الظهران.

وأكدت "الصحة" أنه تم إجراء 14001 فحص جديد.