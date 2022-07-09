شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد : 40 درجة مئوية في مشعر منى وتشكيلات من السحب يوم غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - استقرار الاجواء على المشاعر المقدسة

قال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل : تستمر استقرار الاجواء على مشعر منى ، وبلغت درجة الحرارة في مشعر عرفات 40 درجة مئوية وتظهر بعض تشكيلات الخفيفة والمتفرقة من السحب يوم غداً الاحد على شرق المشاعر المقدسة وستكون الاجواء مستقرة خلال ايام التشريق وتصل درجات الحرارة الى 40 درجة مئوية في مشعر منى ومكة المكرمة، ومن المتوقع من يوم الاثنين القادم تشكيل سحب ركامية رعدية على شرق منطقة مكة المكرمة مصحوبة برياح هابطة مثيرة للاتربة والغبار على الاجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة .

واضاف " العقيل " يستمر ظهور السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والاجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر) ومنطقة نجران. ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة. وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على مناطق جازان، عسير قد تمتد إلى الباحة مع فرصة لهطول امطار رعدية مسبوقة برياح نشطة.