أمير مكة المكرمة يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة
رفع مستشار خـادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وسأل سموه الله تعالى أن يجعل مايقدمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن في ميزان أعماله، وأن يعيد هذه المناسبة عليه – يحفظه الله- أعواماً عديدة بالخير واليُمن والبركات وأن يوفقه – أيده الله – لما فيه خير هذه البلاد ومواطنيها، ويديم على هذا الوطن الأمن والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
كما قدم أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على هذا الوطن الغالي التقدم والرقي والإزدهار.
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