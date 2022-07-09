رغم إصابته بالشلل.. “السلمي” يتفانى في خدمة ضيوف الرحمن منذ 10 سنوات

محمد بن مسعود - الدمام - رغم إصابته بشلل الأطفال منذ صغره، إلا أن «عاطي السلمي» أحد منسوبي الهلال الأحمر، ضرب مثلًا في الكفاءة وجودة العمل في خدمة ضيوف الرحمن منذ أكثر من 10 سنوات.

وقال السلمي لقناة الإخبارية، إنه أصيب بشلل أطفال نصفي في الأطراف السفلية بسبب إصابته بالحمى الشوكية.

وأضاف أنه بفضل الله وبفضل أسرته تمكن من استكمال تعليمه والتخرج من جامعة الملك عبد العزيز، بكالوريوس علوم حاسب آلي مع مرتبة الشرف.

ويقوم السلمي بالإشراف على الأمور الإدارية بالهلال الأحمر، على مدى العشر سنوات الماضية، أثناء موسم الحج.

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وقال السلمي، إن الاشتراك في خدمة الحجيج هو شرف عظيم له، وادفع لعزيمته وفرصة للاندماج في المجتمع وتقديم صورة حقيقية للشخص المعاق.