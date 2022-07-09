سمو وزير الرياضة يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، والشعب السعودي وسائر المسلمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه بهذه المناسبة: “نحمد الله -عز وجل- على ما يتحقق من نجاحات في حج هذا العام، وما يُقدَّم فيه من أعمال جليلة، تعد امتداداً لما يجده الحرمان الشريفان من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة على مدار العام، لا سيما في موسم الحج الذي توحدت فيه كل الجهود، وسُخِّرت له كل الإمكانات والطاقات، لراحة عباد الله، وقضاء مناسكهم بيسر وسهولة”.

وأكد أن ما تعيشه في المملكة من نهضة شاملة، بفضل من الله عز وجل، كان نتاج التخطيط المنهجي السليم، والتوجيه الصحيح، وتسخير كل ما من شأنه رفعة شأن البلاد على الدوام، داعياً المولى -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعيد هذه المناسبة على المسلمين عامة وهم في أحسن حال، ويتقبل من الحجيج عباداتهم وصالح أعمالهم.