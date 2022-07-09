محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو سقوط شاب في مصر من أعلى مسجد الزهراء بسوهاج أثناء محاولته إلقاء البالونات الملونة على المصلين في محاولة لنشر البهجة بين المصلين والأطفال.
وقال شهود عيان، إن سطح المسجد لم يتحمل الشاب أثناء وقوفه فسقط من أعلى، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بسحجات وكدمات مُتفرقة بالجسم. وفي التفاصيل فقد نظم عدد من الشباب فقرة لإلقاء البالونات من أعلى المسجد، خلال تأدية المصلين الصلاة في تمام الساعة 5:32، بساحة مسجد الزهراء، وسقط أحد هؤلاء الشباب ويُدعى بسام في بداية العشرينات من العُمر.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. سقوط شاب اثناء إلقاء البالونات على المصلين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.