وزير الشؤون الإسلامية يستقبل رئيس جماعة علماء الإسلام في باكستان بمشعر منى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم ، بمقر الوزارة بمشعر منى ، رئيس جماعة علماء الإسلام في جمهورية باكستان الشيخ فضل الرحمن .

وأكد معاليه أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة ، وما شاهده الحجاج خلال موسم الحج الحالي هو نتيجة للدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – .

ونوه معاليه بعمق ومتانة العلاقات التاريخية والمميزة بين المملكة وباكستان الشقيقة التي تنبع من روابط الأخوة الإسلامية، مؤكداً حرص الوزارة على تقوية وتنمية التعاون مع كافة الجمعيات الإسلامية في باكستان لنشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي للغلو والكراهية ونشر التسامح.

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من جانبه رفع رئيس جماعة علماء الإسلام في جمهورية باكستان الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-على ما يقومان به من جهود في رعاية شؤون الحج والعناية بضيوف الرحمن وتقديم كل الدعم والمساندة لهم.، مبيناُ أن المملكة تقوم بجهد كبير وعمل متقن في رعاية شؤون الحج وتنظيمه رغم استمرار جائحة كورونا، وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن وهو ما يراه الجميع خلال تواجدهم في هذه الرحاب الطاهرة .

وثمّن فضل الرحمن العلاقات الثنائية بين البلدين والمواقف المتميزة لقيادة المملكة مع الشعب الباكستاني والحكومة على مدى عقود القائمة على الأخوة الإسلامية ووحدة المصير ، مشيداً بالرؤية التي تحملها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر الوسطية والاعتدال وخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم تماشياً مع رسالة المملكة السامية.