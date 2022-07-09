اعتراف خطير من الشرطة اليابانية بشأن حادثة اغتيال شينزو آبي

محمد بن مسعود - الدمام - صرح قائد شرطة منطقة نارا، اليوم السبت، أن هناك ثغرات “لا يمكن إنكارها” في الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي قُتل بالرصاص، الجمعة، خلال تجمع انتخابي في المدينة الواقعة في غرب البلاد، ووعد بإجراء تحقيق.

وقال رئيس شرطة محافظة نارا، تومواكي أونيزوكا، للصحافيين: “أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بإجراءات الحراسة والترتيبات الأمنية لرئيس الوزراء السابق آبي”، متعهداً “بكشف المشاكل بشكل كامل واتخاذ الإجراءات التي تترتب على ذلك”، وفق فرانس برس.

يذكر أنه عند وقوع الهجوم الجمعة، كان رئيس الوزراء السابق البالغ 67 عاماً يلقي خطاباً في تجمع انتخابي في منطقة نارا قبل انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى الأحد، عندما سُمع أزيز رصاص.

وأصيب شينزو آبي برصاصتين في رقبته وأعلنت وفاته بعد ساعات على الرغم من جهود بذلها فريق من 20 طبيباً.