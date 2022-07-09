شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يرحب برحيل الحاوي للدوري السوداني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رحبت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري برئاسة الكابتن محمود الخطيب ببيع واحد من أبرز لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وذلك بسبب عدم الحاجة إلى خدماته وبعد الحصول على موافقة من المدير الفني الجديد البرتغالي ريكاردو سواريش.

الأهلي يوافق على رحيل لويس ميكيسوني

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إدارة النادي الأهلي قد تلقت عرضًا رسميًا من جانب فريق نادي الهلال السوداني للحصول على توقيع النجم الموزمبيقي لويس ميكيسوني لتدعيم صفوف الفريق إستعدادًا للموسم الكروي القادم 2022-2023.

وأفادت بعض المصادر المقربة من مجلس إدارة الشياطين الحمر بإن الإدارة تدرس العرض جيدًا والذي تم تقديمه بواسطة العملاق السوداني من أجل التعاقد مع ميكيسوني الذي يرتبط بعقد مع العملاق القاهري ينتهي بنهاية يونيو من العام 2025.

وأشارت تلك المصادر أيضًا أن السبب وراء التفريط في خدمات ميكيسوني عدم الحاجة لخدماته خلال الموسم المقبل بالإضافة إلى وجود رغبة من البرتغالي سواريش لتغيير جنسية لاعبي الأهلي الأجانب.

حيث طالب المدير الفني الجديد الإدارة الحمراء بضرورة البحث وراء الحصول على توقيع لاعبين من كولومبيا والبرتغال لإدخال ثقافات جديدة من اللاعبين للضوري المصري والأبتعاد عن إفريقيا.

وبالفعل بدأ مسؤول التعاقدات في القلعة الحمراء أمير توفيق البحث عن بعض اللاعبين المميزين من القارة الأوروبية وقارة أمريكا الجنوبية لعرضها على المدير الفني الجديد.

كل ما قدمه ميكسيوني مع الأهلي