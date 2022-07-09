شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباريات كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق كرة اليد في الشرق الأوسط ودول شمال القارة السمراء إنطلاقة النسخة الجديدة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2022 والتي من المُقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة القادمة.

نسخة كأس أمم إفريقيا 2022

ومن المُنتظر أن تجري فعاليات تلك البطولة إعتبارًا من بعد غدًا الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو وحتى الثامن عشر من الشهر ذاته وتقام في صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، بالعاصمة القاهرة.

ويشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس - الرأس الأخضر - نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا.

القناة الناقلة لكأس أمم إفريقيا 2022 لكرة اليد

وفيما يخص القناة التي ستتولى نقل تلك البطولة فإنها قناة أون تايم سبورتس المصرية التي نجحت في الحصول على حقوق البث كاملة وهو ما يتيح لها تقديم كافة الفعاليات أمام الجمهور العربي بالمجان لمتابعة البطولة دون أي اشتراك.

ويمكن الحصول على التردد وفق ما يلي:-

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11861 (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الأستقطاب: رأسي.

مباريات منتخب مصر في البطولة



