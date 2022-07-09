شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. روي فيتوريا يعتذر عن تدريب منتخب مصر بسبب نادي سعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى منتخب مصر متمثلًا في الجبلاية صدمة كبيرة فيما يخص مدرب المنتخب الجديد والذي يعد الشغل الشاغل لأعضاء مجلس الإدارة من أجل تقديمه للجماهير لتعويض الإخفاق الذي نتج عن تولي المدير الفني السابق إيهاب جلال مسؤولية الفراعنة وظهورهم بمستوى هزيل أمام إثيوبيا.

روي فيتوريا يعتذر عن تدريب منتخب مصر

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن بعض المصادر الصحفية قد أكدت إقتراب روي فيتوريا المدير الفني لفريق نادي بنفيكا السابق من تولي القيادة الفنية لمنتخب مصر خاصةً أن الفترة الأخيرة شهدت إعتذار الكثير من المنتخبات بسبب فشل المفاوضات والخلاف على الراتب أو بعض الأمور الأخرى.

وقال الصحفي الشهير بشبكة سي إن إن الإخبارية في نسختها البرتغالية برونو أندرادي أن فيتوريا رفض عرضا لتدريب منتخب مصر.

وتابع برونو في تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل التغريدات تويتر:” هناك مفاوضات حاليا تجري بين فريق الشباب السعودي وروي فيتوريا لتدريب الفريق في الموسم القادم”.

قبل فيتوريا.. ثنائي يرفض تدريب منتخب مصر

ولا يعد فيتوريا هو المدير الفني الأول الذي يرفض تدريب منتخب مصر بعد سلسلة من المفاوضات الطويلة حيث سبقه في ذلك المدير الفني الأسبق لمنتخب سويسرا فلاديمير بيتكوفيتش كما اعتذر باولو سوزا البرتغالي هو الآخر عن عن تولي منصب المدير الفني الجديد للفراعنة.