شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صفقة الزمالك الذهبية يلمح لإقتراب رحيله عن فريقه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدلى واحد من أبرز الصفقات التي يسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المصري بتصريحات نارية خلال الساعات القليلة الماضية كشف فيها عن إقتراب موعد رحيله عن فريقه وسط إهتمام كبير من بعض الأندية للحصول على خدماته.

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم يحيى جبران

يحيى جبران

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن يحيى جبران لاعب نادي الوداد المغربي قد أكد في تصريحات تلفزيونية أنه سيرحل بنهاية الموسم الجاري بعد نهاية عقده وهو ما يتيح له فرصة الانتقال لأي فريق بصورة مجانية.

ويحظى الدولي المغربي بإهتمام كبير من جانب بعض الأندية لعل من أبرزها القلعة البيضاء فريق نادي الزمالك المصري الذي يسعى لتدعيم مركز خط الوسط ببعض اللاعبين المميزين بعد رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي ونهاية عقد الدينامو طارق حامد.

وعلق صاحب الواحد وثلاثين عامًا على إقتراب رحيله بعد أن أكد في مقابلة أجراء مع واحدة من الإذاعات المغربية بأن الموسم الحالي هو الأخير له مع الوداد بعدها سوف يبدأ في التفكير من أجل الاستقرار على فريقه القادم.

ولم يخفي جبران أنه يمتلك بالفعل الكثير من العروض خلال الآونة الأخيرة لكن تفكيره منصب فقط خلال الفترة الحالية على إنهاء الموسم بأفضل شكل وحسم الثلاثية التاريخية بالفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا والدوري المغربي والوصول لنصف نهائي كأس العرش".

أرقام يحيى جبران مع الوداد هذا الموسم

يُذكر أن يحيى جبران قد خاض مع الوداد خلال منافسات الموسم الجاري ثمانية وثلاثين مباراة في جميع البطولات نجح خلالها في تسجيل تسعة أهداف وصنع 4 آخرين وهو الذي تبلغ القيمة التسويقية له ما يقارب 1.3 مليون يورو.