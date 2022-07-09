شكرا لقرائتكم خبر عن حركة بيانات "stc" ترتفع على صعيد عرفات 40% عن قبل كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استحوذت شبكة "stc" على 96% من حركة البيانات في مشعر عرفات، بزيادة بلغت 40% مقارنة بأعلى موسم عام 2019 "ما قبل جائحة كورونا".

وتصدر تطبيق "سناب تشات" أعلى التطبيقات استخداما بين الحجيج. ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع التطوير الذي شهده موسم حج هذا العام من زيادة نوعية في التقنيات والتوسعات التي ساهمت في رفع تجربة الحاج وانسيابية الحركة.

كما شهد أيضا تحول ونقلة نوعية في المؤشرات وطريقة متابعة الخدمات وتجربة ضيوف الرحمن من خلال الإدارة المركزية بمركز التحكم بالعمليات الرقمية "DOCC" والأذرع الميدانية في محافظة جدة ومدينة مكة المكرمة.

تسهيل قدوم الحجاج

وقامت stc بأعمال توسعة مع القطاعات الحيوية والخدمية تزيد على 33% في موسم حج هذا العام، إضافة إلى إنشاء دوائر خاصة عالية السرعة لربط عدة مطارات دولية بالمملكة للمساهمة في الخدمات التي تقدمها البلاد لتسهيل قدوم الحجاج من بلدانهم بيسر وسهولة.

وحققت حلول شبكة الاتصالات الحرجة "تيترا" المقدمة من شركة "specialized by stc" للجهات الحكومية والخاصة المشاركة في الحج معدل وفرة وصلت إلى 100%؜ لضمان استمرارية التواصل مع الفرق الميدانية عبر خدمتي ميقات ومناسك، والتي توفر التواصل الفوري للحالات الحرجة والطارئة عبر اتصال آمن ومشفر وموثوق بين فرق العمل، وذلك من خلال 138 موقعا توفر التغطية الكاملة لمناطق الحج.