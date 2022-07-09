الحجرف: ما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين عبر تاريخها شرف عظيم ومسؤولية كبيرة وجهود استثنائية ومقدرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
ثمّن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الجهود الكبيرة والمقدرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.
وأشاد معالي الأمين العام بالرعاية الكريمة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ورعاهما – لخدمة الحرمين الشريفين وحجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف، وبالجهود المخلصة التي تبذلها المملكة في سبيل تنظيم موسم الحج في كل عام.
وأكد معالي الأمين العام أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن – رحمه الله- وأبنائه ملوك المملكة العربية السعودية، رحمهم الله جميعاً، وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- سائلاً المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.
ورفع معاليه أطيب التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى الحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبمناسبة نجاح المملكة في تنفيذ خطط الحج لعام 1443، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عاماً بعد عام، ليتمكن حجاج بيت الله الحرام من إقامة شعائر الحج وأداء مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان وبالشكل الآمن والميسور، وبذل العناية اللازمة لهم، بما يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والعناية القصوى التي توليها حكومة المملكة لضيوف الرحمن.
كما أشاد معالي الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من كل مكروه، وأن يعيد المولى العيد على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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