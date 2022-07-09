شاهد .. لحظة هروب رئيس سيريلانكا عقب اقتحام متظاهرين للقصر

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو لحظة هروب الرئيس السريلانكي، غوتابايا راجاباكسا، عبر أحد الموانئ بعدما فر من مقر إقامته، وذلك عقب محاصرته من قبل المتظاهرين في بلاده.

وأبان الفيديو المتداول أشخاص يحملون حقائب سفر كبيرة الحجم ويهرولون ناحية سفينة متوقفة في الميناء قبل استعدادها للمغادرة، فيما تقف سيارة على مقربة منهم يبدو أنها خاصة بالرئيس الهارب.

وقال مسؤول أن فرار الرئيس السريلانكي جاء في أعقاب اقتحام المتظاهرين للمقر الرسمي، وقبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس أثناء اقتحامهم المجمع.حسب فرانس برس.

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وأضاف المصدر أن “الرئيس راجابكسا نقل إلى مكان آمن”، مضيفا ان الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

ويلقي المتظاهرون باللوم على راجاباكسا في المشاكل الاقتصادية، وقد احتلوا مدخل مكتبه لمدة 3 أشهر، كما ذكرت الأسوشيتد برس.

وقال رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكرمسينغه، الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد قد انهار.