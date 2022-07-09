محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
رفع معالي رئيس أمن الدولة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الهويريني، باسمه ونيابة عن منسوبي الرئاسة، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، – حفظهما الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وسأل معاليه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على وطننا الغالي بالأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أمن الدولة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.