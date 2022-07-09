محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير المسجد الحرام بأفخر وأجود أنواع الطيب، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة،

وأوضح المشرف على إدارة الطيب والبخور بالرئاسة محمد بن عقال الندوي أن وحدة الطيب والبخور كثفت جهودها خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ، لتبخير المسجد الحرام، والمصليات على مدار الساعة في جميع المواقع خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تستقبل ضيوف الرحمن بنفحات الطيب والبخور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.