شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيسلان كونان.. جارسيا يطالب النصر بضم الصفقة الثانية من الدوري الاسباني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - طالب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر الفرنسي رودي جارسيا إدارة العالمي بضرورة ضم واحدة من الصفقات النارية لتمثيل الفريق خلال الموسم القادم 2022-2023.

رودي جارسيا يطالب إدارة النصر بضم عدنان يانوزاي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن جارسيا طالب إدارة نادي النصر بضرورة الحصول على ثاني الصفقات الخاصة بالموسم الجديد بعد التوقيع مع الظهير الإيفواري غيسلان كونان قادمًا من صفوف نادي ريمس الفرنسي.

عدنان يانوزاي

وسبق وأن أكد الحساب الرسمي لفريق نادي النصر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن كونان البالغ من العمر ستة وعشرين عامًا إنضم لصفوف أصفر الرياضي وذلك بعقد يمتد حتى موسم 2024-2025.

في الوقت الذي يفكر فيه المدير الفني الجديد لنادي النصر في ضم البلجيكي عدنان يانوزاي لاعب نادي ريال سوسيداد الفرنسي

وسبق وأن أكدت بعض المصادر أن جارسيا طالب إدارة النصر بضم صفقتين فقط في ظل سعيه لمعرفة الفريق المتواجد وعدم إبرام أي من الصفقات الكثيرة التي من شأنها قادرة على التأثير سلبيًا على مستوى النجوم المتواجدين في صفوف العالمي.

وخلال تصريحات صحفية طالب المديرالفني الفرنسي الجماهير بضرورة الصبر قليلًا حتى يتعرف على اللاعبين مع الحصول على وعود من جانب مسلي آل معمر رئيس النادي للتعاقد مع من يريد جلبهم لضمان المنافسة على جميع البطولات الممكنة الموسم المقبل وإعادة النادي لمنصات التتويج.

مهارات عدنان يانوزاي