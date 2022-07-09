شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكويكبي يستقر على ناديه الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر محمد الكويكبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي على ناديه الجديد الذي سيمثله خلال الموسم القادم وسينضم إليه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

محمد الكويكبي يقترب من الانضمام لصفوف نادي الهلال

محمد الكويكبي

وقالت بعض الجماهير الخاصة بالزعيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان نجم فريق نادي الاتفاق سوف ينضم لزعيم القارة الصفراء في صفقة تبادليه وذلك بعد إنتقال عبد الرحمن العبيد من الهلال لصفوف نادي الاتفاق وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط.

ومن المُنتظر أن تكون صفقة انتقال الكويكبي لصفوف حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم لمدة ثلاثة مواسم سيمثل فيها نجم الاتفاق السابق الزعيم حتى موسم 2024-2025.

وتسعى إدارة نادي الهلال إلى تدعيم الصفوف بعدد من اللاعبين المميزين لكنهم يواجهون في نفس الوقت خطر عدم قيد أي من الصفقات الجديدة بسبب العقوبة الموقعه عليه من غرفة فض المنازعات بسبب الحرمان من قيد الصفقات لفترتين بسبب قضية لاعبه محمد كنو.

تألق الكويكبي مع فريق نادي الاتفاق

يُذكر أن الكويكبي نجح في مساعدة فريقه نادي الاتفاق على البقاء في صفوف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بتسجيله هدفًا في شباك الفيحاء بالجولة الأخيرة يوم السابع والعشرين من شهر يونيو الماضي ليجنبهم الهبوط لدوري يلو ويلقي بأهلي جدة للقسم الثاني.