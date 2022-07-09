شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. اتحاد جدة يستقر على بديل طارق حامد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - إستقر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي برئاسة انمار الحائلي على صفقة بدلية للدولي المصري طارق حامد الذي رفض التجديد لفريق نادي الزمالك بعد نهاية عقده في 30 يونيو المنصرم.

اتحاد جدة يستقر على بديل طارق حامد

وجاء رفض اتحاد جدة لفكرة ضم اللاعب على الرغم من الاتفاق على كافة التفاصيل والبنود بين الطرفين بسبب هجوم الجماهير على الإدارة التي فكرت في ضم لاعب وصل من العمر لمنتصف الثلاثينيات في الوقت الذي طالب فيه نونو سانتو المدير الفني الجديد بضرورة إيقاف التعاقد معه.

وبالنسبة للغريم التقليدي للقلعة البيضاء النادي الأهلي المصري لن يقوم بضم حامد بسبب تواجد ثلاثة لاعبين مميزين في مركزه وهم الدولي المالي أليو ديانج بالإضافة إلى حمدي فتحي وعمرو السولية وغيرهم.

العميد يحول انظاره لضم أحمد بامسعود

وعلمت مصادرنا أن إدارة نادي إتحاد جدة إستقرت بالفعل على التعاقد مع أحمد باسمعود لاعب نادي الفيحاء الذي توج معهم بلقب كأس الملك للموسم المنصرم 2021-2022.

ويعد بامسعود صاحب الستة وعشرين عامًا واحد من أبناء فريق نادي الهلال وتدرج في مختلف الفئات السنية للزعيم قبل أن ينتقل لصفوف نادي الفيحاء في العام 2017.

يُذكر أن العميد سبق وأن وضع عينه على اللاعب عبد الرحمن غريب نجم نادي أهلي جدة في ظل وجود رغبة من اللاعب للرحيل بعد هبوط الراقي لدوري الدرجة الأولى السعودي.

مهارات أحمد بامسعود