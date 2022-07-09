نائب أمير حائل يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل بديوان الإمارة اليوم جموع المهنئين من المسؤولين والمواطنين الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.

وبادلهم سمو الأمير فيصل بن فهد بن مقرن التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله العلي القدير أن يعيدها على أبناء المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

ورفع سموه التهنئة للقيادة الرشيدة بعيد الضحى المبارك منوهاً بالجهود القائمة خلال حج هذا العام سائلاً أن يجعل ما يقمون به لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موازين أعمالهم.

ونقل سموه تهنئة وتحيات سمو أمير المنطقة للأهالي بهذه المناسبة، مؤكداً على مبدأ التلاحم الذي تسير عليه بلادنا المباركة من منهجيتها في الشريعة الإسلامية السمحة وما تمثله هذه اللقاءات من شعور وطني يبعث في النفوس السعادة.

من جهتهم عبر المهنئون عن سرورهم بهذه اللحمة المباركة مشيدين بجهود القيادة الحكيمة في حج هذا العام، داعين الله بأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.