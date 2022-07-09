اخبار دوليه – رئيس تويتر يعلن أنه سيقاضي إيلون ماسك لإلزامه بتنفيذ صفقة شراء المنصة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس موقع تويتر الجمعة أنّ الشركة ستتّخذ إجراءات قانونيّة بهدف إلزام إيلون ماسك بـ«تنفيذ» صفقة شراء المنصّة، بعد أن كان الأخير أعلن في وقت سابق تخلّيه عنها.

وقال بريت تايلور في تغريدة إنّ «مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليهما مع ماسك»، مضيفا «نحن واثقون من أننا سننتصر».