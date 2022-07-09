أمير جازان يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما اللَّه – بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال سموه بهذه المناسبة : ” أتشرف بأن أرفع أصدق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك”، سائلاً الله تعالى أن يعيده على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أعواماً عديدة وهما ينعمان بموفور الصحة والعافية، ليواصلا مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي، ويديم على هذا البلد نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.
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