أميرِ الباحة يهنئ القيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة
رفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أميرُ منطقةِ الباحة، باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة، أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل سعود، ولسموِّ وليِّ عهدِهِ الأمينِ – حَفِظَهُمَا اللهُ – بمناسبةِ حلولِ عيدِ الأضحى المباركِ.
وقالَ سموُّهُ : “نيابةً عن جميعِ أهالي المنطقةِ، أرفعُ أسمى آياتِ التهاني والتبريكاتِ للقيادةِ الرشيدةِ – أيَّدَها اللهُ – بهذه المناسبةِ المباركةِ، وأسألُ اللهَ –عزَّ وجلَّ – أنْ يديمَ عِزَّكُم ويُمَتِّعَكُم بموفورِ الصحةِ والعافيةِ ،وأنْ يجعلَ ما تقدمُونَهُ من خِدْمَاتٍ وعنايةٍ ومتابعةٍ لحجاج بيت الله الحرام – حتى يُتِمُّونَ حجَهم بكلِ يسرٍ وسهولةٍ – في ميزانِ حَسَنَاتِكُمْ ، كما ندعوه سبحانَه وتعالى أنْ يديمَ على بلادِنا أمنَها واستقرارَها وازدهارَها في ظلِّ قيادتِكُم الحكيمةِ “.
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