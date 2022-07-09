محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 9 يوليو 2022، تسجيل 353 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 799788 حالة. وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 475 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 783926 حالة ولله الحمد. وأكدت “الصحة” تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9220 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 133 حالة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر في أول أيام عيد الأضحى.. “الصحة” تعلن تسجيل 353 حالة إصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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