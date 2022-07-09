أمير تبوك يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بالقصر الحكومي اليوم، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأهالي المنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك.
وبادل سموه الجميع التهنئة بهذه المناسبة، متمنياً سموه للجميع التوفيق، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع والوطن بخير, حامدًا المولى تعالى أن مّن على الحجيج بالوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم، منوهاً سموه بما تحقق من نجاح خلال حج هذا العام بفضل من الله تعالى ثم بفضل ما وفرته الدولة من إمكانات وتجهيزات وطاقات بشرية هائلة لخدم ضيوف الرحمن، بإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله – ليؤدي الحجاج نسكهم بكل راحة وسهولة ويسر, عاداً سموه استضافة الحج وخدمة الحجيج والعناية بهم تشريف لأبناء المملكة, مؤكداً حرص القيادة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج والتي جعلت من أولوياتها العناية بالأماكن المقدسة والحج, داعيًا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها وعزها واستقرارها.
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