أمير الحدود الشمالية يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بحلول عيد الأضحى المبارك.
وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن الدعوات الصادقة بالعون والتوفيق لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وأن يكلل جهود القيادة الحثيثة بتحقيق الأهداف المرسومة لموسم حج هذا العام، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه كل خير.
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