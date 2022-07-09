شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف أهلاوي قطري يتسبب في فشل رحيل نجم القلعة الحمراء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل الأهلي المصري محاولاته من أجل الاستفادة ماديا من العديد اللاعبين الطين لم يقوموا بإضافة أي جديد للفريق اثناء فترة تواجهدم داخل القلعة الحمراء.

ونجح الأهلي بالفعل في هذا الأمر من قبل عند قام ببيع اليو بادجي مهاجم الفريق للدوري الفرنسي وتحديدا فريق اميان الفرنسي والاستفادة منه بأكبر استفادة مادية.

في البداية قام الأهلي باعارة اللاعب للخارج وتحديدا لفريق أميان الفرنسي ليتوهج اللاعب وتقرر إدارة الفريق طلب شراءه ليتم بيع اللاعب بشكل نهائي خلال الأسابيع الماضية.

الأهلي يرغب في الإطاحة ببدر بانون

في المقابل، ترغب إدارة الأهلي تكرار ما حدث ولكن هذه المرة مع بدر بانون مدافع الأهلي وذلك بعد اصاباته المتعددة وابتعاده مع المشاركة خلال أول مواسمه داخل القلعة الحمراء.

وبالفعل كان الأهلي قريبا من الوصول لاتفاق مع ادارة قطر القطري من أجل الحصول على خدمات اللاعب مقابل 2 مليون و500 ألف دولار وبدأت إدارة الأهلي بتجميد اللاعب عن المشاركة بالفعل تمهيدا لرحيله.

تعثر صفقة بدر بانون

بدر بانون

ولكن وبعد فترة من الاتفاق، حدث خلاف بين الطرفين من جديد لتحوم الشكوك من جديد حول إمكانية فشل رحيل اللاعب للدوري القطري وبقاءه داخل النادي الأهلي.

وكان قد أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى في وقت سابق، أن التفاوض مع قطر القطري في مراحله الأخيرة، موضحا أن إدارة التعاقدات تتولى هذا الملف في الفترة الحالية.