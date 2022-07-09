شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة يرشدون 21 ألف حاج في يوم عرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية أمس - يوم عرفة - 21552 حاجاً من مختلف الجنسيات، منهم 2023 حاجاً أوصلوا إلى مقار حملاتهم، و19529 حاجاً تم إرشادهم بالتوجيه والشرح، وذلك خلال 289 طلعة.

جندت الجمعية لمهمة الإرشاد فقط في اليوم التاسع أكثر من 1100 كشاف وجوال وقائد عملوا في ثلاثة مراكز إرشاد بمشعر عرفات، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الإلكتروني.