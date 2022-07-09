شكرا لقرائتكم خبر عن كان اسمها «الجامكية».. ما أصل وحكاية العيدية؟ والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تعد "العيدية" التي تقدم في صباح العيد للأطفال من العادات والتقاليد الأصيلة التي توارثها الأبناء من الآباء والأجداد بالمملكة، فهي مصدراً للفرح والسرور للأطفال الذين ينتظرون أول أيام عيد الأضحى

كلمة "عيدية" مشتقة من كلمة "عيد"، والتي تعني "العطية"، ويطلق اللفظ على النقود والهدايا الممنوحة في صباح عيديّ الفطر والأضحى، وفي الأصل كانت تُوزع في العيدين للموظفين قديماً، من أجل التزوّد قبل المناسبة الدينية لإدخال الفرحة والبهجة.

أصل العيدية

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الروايات التاريخية تشير إلى أنها ظهرت في مصر خلال عصور الدواوين، وكانت تحمل اسمين آخرين هما: التوسعة والرسوم، وكان يوزع معها هدايا أخرى مثل الثياب

وبرزت تلك العادة المبهجة في العصر المملوكي بمصر، إلا أنها أخذت اسما آخر وهو "الجامكية"، وهو اصطلاح يعني المال المخصص لشراء الملابس، ثم مع مرور الزمن سُميت "العيدية"، وانتقلت إلى العديد من الدول المجاورة ومنها الحجاز التي توارث تلك العادة كطقس مبهج، وطوّرها أهلها وأضافت عليه العديد من الهدايا.

فرحة الأطفال

وفي المملكة، "العيدية" من العادات والتقاليد الأصيلة

، وتتعدّد مظاهر الاحتفال بالعيد عند الأطفال ما بين الأهل والأقارب حيث يستقبلهم كبار السن بالابتسامة والهدايا العينية والمادية طيلة أيام العيد وخاصة عيد الأضحى

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تطور العيدية

وكانت العيدية قديماً تمثل للأطفال لذة خاصة لتحقيق ما يحلمون به طوال العام لشراء ما يتمنونه من هدايا وألعاب متواضعة، فيما تغيرت الاهتمامات في الوقت الحاضر بظهور عصر التكنولوجيا، حيث يطمح الأطفال إلى شراء الأجهزة اللوحية والهواتف المحمولة والألعاب البصرية والإلكترونية

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عادة أصيلة

وتأتي "العيدية" بعد صلاة العيد التي تشكل للأطفال قيمة يفرحون بها، وذلك من خلال زيارة الأقارب والجيران وتقديم التهاني والتبريكات ليحصلوا عليها، والتي تتنوع ما بين هدايا وألعاب وحلويات وعطورات ومبالغ مالية ونحوها

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وتحرص العوائل بالحدود الشمالية على تجهيز العيديات أو هدايا العيد "العيدية" وتغليفها بعلب أنيقة وجذابة مزينة، وذلك في ليلة العيد لتقديمها للأطفال في صبيحة العيد، وهي إحدى الركائز الأساسية التي يهتم بها الأطفال وسببا رئيساً لإشباع أرواحهم المليئة بالفرح والحب.