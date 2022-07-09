شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تزايد الإقبال أمام مجمع صوالين الحلاقة في مشعر منى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عادت الازدحامات أمام مجمع الحلاقين في مشعر منى بعد زيادة عدد الحجاج في موسم هذا العام، لينتعش القطاع مجدداً مقدماً خدمته لضيوف الرحمن.

وتتواجد محال الحلاقة في مشعر منى تحت نظر الحجيج، حيث يقع على مخرج الجمرات فور الانتهاء من رمي العقبة.

وبين المشرف العام لمجمع الحلاقين في مشعر منى عبدالمحسن العقيلي أن الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن تتميز بالتزامها بكافة الإجراءات البيئية والصحية من توزيع المسارات والانتظار بشكل منظم يضمن عدم التزاحم، واستخدام أدوات الاستخدام الواحد في شفرات للحلاقة، وتعقيم الأدوات عند الحلق أو التقصير.

من جانبه اثنى الكثير من الحجاج على الخدمات التي تقدم وفق ضوابط صحية تمنع انتشار الامراض المعدية التي تتسببها الحلاقة بطرق غير نظامية والتي قد تنتشر في مثل هذه المواسم.