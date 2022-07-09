شكرا لقرائتكم خبر عن أمراء المناطق يهنئون القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعياً سموه المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بالصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات.

كما قدم سموه باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد المناسبة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بحلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان عن الدعوات الصادقة بالعون والتوفيق لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، وأن يكلل جهود القيادة الحثيثة بتحقيق الأهداف المرسومة لموسم حج هذا العام، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على بلادنا وهي تنعم بالأمن والرخاء، في ظل القيادة الحكيمة، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالعمر المديد، ويوفقهما لما فيه كل خير.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، ليواصل مسيرة البناء والنماء في هذا الوطن الغالي.

كما قدّم سموه التهاني والتبريكات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى، أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سمو ولي العهد وهو ينعم بموفور الصحة والعافية.

وهنأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بهذه المناسبة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه بالخير واليُمن والبركات.

ورفعَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التهنئةَ لخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ آل سعود - حَفِظَهُ اللهُ -، بمناسبةِ عيدِ الأضحى المبارك.

وقال سموُّهُ:" يطيبُ لي أنْ أرفعَ لكم - أيَّدَكُم اللهُ - باسمي ونيابةً عن أهالي منطقة حائل، التهنئةَ والتبريكاتِ بهذه المناسبة السعيدة، وأسألُ اللهَ - عزَّ وجلَّ - أنْ يُمَتِّعَكُم بالصحةِ والعافيةِ، وأنْ يكتبَ لكم الأجرَ والثوابَ فيما تقدمُونَه من خِدْمَاتٍ وعنايةٍ ومتابعةٍ لحجاج بيت الله الحرام، وأنْ يُعِيْدَ هذهِ المناسبةَ أعواماً عديدةً وأنتم تنعمون بموفور الصحة والسعادة والخير، والوطن في أمن واستقرار ونماء في مختلف المجالات".

كما رفعَ سموُّ أميرِ منطقةِ حائل، التهنئةَ لصاحبِ السموِّ الملكي الأميرِ محمدِ بنِ سلمانَ بنِ عبدِالعزيزِ وليِّ العهدِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراءِ وزيرِ الدفاعِ، بمناسبة عيدِ الأضحى المبارك، داعياً اللهَ أن يعيد هذه المناسبة على سموُّه بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن بمزيد من التطور والرخاء، وأن تَتَكَلَّلَ الجهودُ التنظيميةُ لحج هذا العام بالنجاح، تواصلاً لما تقدمه المملكة من خدمات لحجاج بيت الله الحرام.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، أسمى التهاني وخالص التبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443ه.

وقال سموه: "يطيب لي في هذه المناسبة الكريمة أن أرفع باسمي ونيابة عن أهالي منطقة الجوف، خالص التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – يحفظهما الله –، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1443ه".

ونوّه سمو أمير منطقة الجوف بهذه المناسبة الكريمة، إلى فخرنا كسعوديين واستشعارنا ما مَنَّ الله به على بلادنا من شرف رعاية وخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتوجيهات الكريمة من لَدُن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحرصهما الدائم على راحة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة، ومتابعة حكومتنا الرشيدة لكل ما من شأنه تيسير أداء مناسك الحج، واستنفار كافة القطاعات والأجهزة المعنية، لخدمة ضيوف الرحمن على أرقى المستويات، وتطبيق أعلى المعايير الصحية والتدابير الوقائية اللازمة، للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج.

وفي الختام: دعا سمو أمير منطقة الجوف الله عز وجل أن يُديم العِزَّ والسؤدد على خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يجعل ما يقدِّمونه من خدمات وعناية ومتابعة لحجاج بيت الله الحرام، في موازين حسناتهم، وأن يديم على بلادنا نِعمَ الأمن والازدهار والرخاء.