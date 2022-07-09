لا يتذكر الوجوه.. براد بيت يكشف عن معاناته باضطراب نادر

محمد بن مسعود - الدمام - كشف النجم العالمي براد بيت عن معاناته من اضطراب نادر يتسبب في عدم التعرف على وجوه الآخرين.

وقال براد بيت: إنه لم يتم تشخيص الحالة بشكل رسمي إلا أنه يكافح من أجل تذكر أشخاص جدد في الأوساط الاجتماعية، خاصة في الحفلات، ويخشى من تطور الحالة لأنها تظهره على أنه «منعزل».

وأضاف: «لا أحد يصدقني، أريد أن ألتقي بأشخاص لديهم نفس الحالة لأبرهن صحة كلامي».

وعن تفاصيل الاضطراب النادر الذي يعاني منه النجم العالمي، قال براد بيت إن هذا الاضطراب يمنعه من تمييز أو التعرف على ملامح وجه الأشخاص الذين يعرفهم، مشيرا إلى كثير من المواقف المحرجة التي يتسبب له فيها هذا الأمر، كما أبدى تخوفه من أن هذا الاضطراب وأعراضه تدفع الناس لفهمه الخاطئ أو تفسير ذلك على أنه منعزل أو يرغب الانفراد بنفسه بعيدا عن الآخرين، لافتاً إلى أن اضطراب عمى الوجوه جعل الناس يفسرون تصرفاته بشكل خاطئ ووصفه بالمغرور، بحسب قوله.

وعبر براد بيت عن استياءه من وصفه بالمغرور وعدم فهم الناس للأمر بشكل حقيقي، وهو ما يدفعهم لاتهامه بالغرور ولكنه بالفعل لا يستطيع التعرف على الوجوه التي تكون بمثابة لغز بالنسبة له، فيقول النجم العالمني: “لا أحد يصدقني، أريد أن ألتقي بشخص آخر يعاني من هذا الاضطراب، وجوه الناس لغز بالنسبة لي.

وأوضح أن معاناته تم تشخيصها رسميا وليس مجرد استنتاج من الأعراض التي يعاني منها اجتماعيا وقال إنه يعتقد أنه يعاني من حالة طبية تسمى عمى التعرف على الوجوه أو كما يعرف بعمى الوجوه، مشيرا إلى أن الحالة والصعوبات التي تطرحها هي سبب مكوثه في ​​المنزل.

هذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها براد بيت إصابته باضطراب عمى الوجوه فسبق وأعلن ذلك في حوار مع مجلة إسكواير، وقال: «الكثير من الناس يكرهونني لأنهم يعتقدون أنني لا أحترمهم».

وعن تفاصيل اضطراب براد بيت أعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية، تأثير هذا الاضطراب وكيف يعاني منه المصابون به وما تأثيراته الاجتماعية، موضحة أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من عمى التعرف على الوجوه غير قادرين على التعرف على أفراد الأسرة أو الشركاء أو الأصدقاء، قد يتأقلمون باستخدام إستراتيجيات بديلة للتعرف على الأشخاص.

وأضافت الهيئة في بيان لها: الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة قد يتجنبون التفاعل الاجتماعي، ويصابون باضطراب القلق الاجتماعي، وهو خوف شديد من المواقف الاجتماعية. وقد يواجهون أيضًا صعوبة في تكوين علاقات أو يواجهون مشاكل في حياتهم المهنية، وذلك بحسب ما نشره موقع ET.