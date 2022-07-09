شاهد.. لحظة سقوط شاب من أعلى مسجد أثناء إلقاء بالونات العيد في مصر

محمد بن مسعود - الدمام - وثق مقطع فيديو سقوط شاب من أعلى مسجد الزهراء بسوهاج أثناء محاولته إلقاء البالونات الملونة على المصلين في محاولة لنشر البهجة بين المصلين والأطفال.

وقال شهود عيان بحسب الوطن، إن سطح المسجد لم يتحمل الشاب أثناء وقوفه فسقط من أعلى، وتم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بسحجات وكدمات مُتفرقة بالجسم.

وفي التفاصيل فقد نظم عدد من الشباب فقرة لإلقاء البالونات من أعلى المسجد، خلال تأدية المصلين الصلاة في تمام الساعة 5:32، بساحة مسجد الزهراء، وسقط أحد هؤلاء الشباب ويُدعى بسام في بداية العشرينات من العُمر.