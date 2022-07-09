في أول أيام عيد الأضحى.. امرأة تقتل أطفالها الثلاثة ثم تنتحر

محمد بن مسعود - الدمام - أقدمت امرأة أمريكية على قتل أطفالها الثلاثة ثم تخلصت من حياتها منتحرة، حيث تم العثور على جثث الضحايا الأربع في بحيرة في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت.

وجاء ذلك بعد فترة من تلقي الشرطة بلاغًا يفيد بقتل بانتحار زوجها بعد إطلاقه النار على نفسه، وهو الأمر الذي قد دفعها لقتل أطفالها والانتحار.

كما تلقت الشرطة مكالمة من أحد أقاربها يفيد بأنها كانت ستقتل نفسها وأطفالها، مما دفع الشرطة إلى إصدار تنبيه على مستوى الولاية.

وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات هذا الحادث؛ لتوفير الإيضاحات لأفراد الأسرة الباقين على قيد الحياة.