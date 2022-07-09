أمير الحدود الشمالية يعايد المرضى المنومين في مستشفى برج الشمال الطبي‬ بعرعر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم, و صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الحدود الشمالية، بزيارة معايدة للمرضى المنومين في مستشفى برج الشمال الطبي‬ بعرعر.

وشملت الزيارة مختلف الأقسام, حيث قدما التهنئة للمرضى المنومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك, سائلين الله تعالى أن يمن على الجميع بالصحة والسلامة وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الجميع باليمن والخيرات.

من جانبهم عبّر المرضى عن التهنئة لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية وسمو نائبه مقدرين هذه الزيارة الكريمة.