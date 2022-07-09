محمد بن مسعود - الدمام - تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، اتصالاً هاتفياً من أخيه دولة السيد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية،تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الاضحى المبارك، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والعزة والرفعة.

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان بمناسبة عيد الاضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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