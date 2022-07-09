اخبار الخليج – بالصور.. جلالة الملك المعظم يؤدي صلاة عيد الاضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - أدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، صلاة عيد الأضحى المبارك وذلك في مسجد قصر الصخير.

كما أدى الصلاة بمعية جلالته ، أصحاب السمو الأنجال الكرام وعدد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وعدد من الحضور.

واستمع حضرة صاحب الجلالة والحضور إلى خطبة صلاة العيد، التي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية، والذي استهلها بالشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وتحدث فضيلته عن المعاني السامية والعظيمة لعيد الأضحى المبارك، مؤكداً على تعاليم الإسلام السمحة في التراحم والتكافل والتواصل، مبتهلاً الى المولى عز وجل أن يحفظ ملك البلاد المعظم ويرعاه ويوفقه لما فيه الخير والصلاح لهذه البلاد الغالية وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بدوام الصحة والعافية وطول العمر، ويديم على وطننا العزيز وشعبه الوفي نعمة الأمن والأمان والرخاء والإستقرار تحت قيادة جلالته حفظه الله ، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.

وبعد انتهاء الصلاة ، تبادل جلالة الملك المعظم مع الحضور، التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، شاكراً تهانيهم وتمنياتهم الطيبة ، وهنأ جلالته شعب البحرين الكريم بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على مملكة البحرين وشعبها العزيز باليمن والخير والبركات وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والسؤدد.

ورفع الحضور، خالص التهاني وأطيب التبريكات الى صاحب الجلالة بهذه المناسبة العطرة، ضارعين الى الباري جلت قدرته أن يعيدها على جلالته أعواماً عديدةً بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد وأن يوفق جلالته ويسدد خطاه لمواصلة قيادة مسيرة النهضة المباركة لتعزيز مكتسبات الوطن وإنجازاته الريادية.