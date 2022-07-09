“جسر الجمرات”.. 6 طوابق تتسع لنصف مليون حاج في الساعة الواحدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات نفر حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم السبت لرمي جمرة العقبة الكبرى في منى، في أول أيام الأضحى المبارك.

ومنذ ساعات الصباح الأولى اتجه الحجاج المبكرون لرمي الجمرات؛ في حين انطلق جميع ضيوف الرحمن عقب صلاة الفجر بمشعر نمرة إلى جسر الجمرات لرمي سبع حصوات.

ويتكون جسر الجمرات من 6 طوابق ارتفاع كل منها 12 مترًا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للطابق الواحد 120 ألف حاج لكل ساعة وبإجمالي 500.000 حاج في الساعة وقد استقبلت جميعُ الطوابق بالجسر الحجاجَ وساعدتهم في رمي الجمرات بكل سهولة ويسر.

ويحتوي الجسر على 6 مباني خدمات تتكون من 12 طابقًا، ومبنيين مزودين بمهابط للطائرات، وفيه مصاعد مخصصة لخدمة نقل سيارات الإسعاف بين الأدوار، ويحتوي كل مبنى خدمات على 3 محطات كهربائية ومولد كهرباء احتياطي.

وكذلك يحتوي الجسر على 900 كاميرا، ونظام البث التلفزيوني لـ4 قنوات تليفزيونية، ونظام الرسائل التوجيهية، ونظام العد الإلكتروني للحشود به 90 كاميرا، ونظام النداء العلني يحتوي على أكثر من 3000 سماعة ضخمة. أخبار قد تهمك