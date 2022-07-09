تعرّف على النادي الإنجليزي المرشح للانضمام إليه “نيمار”

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة “ذا صن” أن نادي تشيلسي أصبح المرشح الأول للتعاقد مع البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان.

ويأتي ذلك في ظل الجدل المحتدم حول مستقبله ورغبة إدارة الفريق الفرنسي في التخلص منه.

وذكرت تقارير إعلامية أن هناك صراع داخلي في غرفة الملابس بين النجم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي حول مستقبل النجم البرازيلي.

ويرغب “ميسي” في بقاء صديقه نيمار في باريس سان جيرمان، فيما يفضل كيليان مبابي رحيله ويعتبر بيعه الحل الأفضل.

فيما يفضل باريس سان جيرمان بيع نيمار، في الوقت الذي وجه فيه القطري ناصر الخليفي رئيس الفريق تهديدا للاعبين الذين لا يلتزمون 100 في المائة مع الفريق وهدد برحيلهم هذا الصيف.